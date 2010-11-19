ОБСЄ закликає Україну зберегти стандарти виборів

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Директор Бюро демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, посол Янеш ЛЕНАРЧИЧ закликав українську владу зберегти й покращити виборче законодавство, напрацьоване в попередні роки.

Як повідомляє офіційний сайті ОБСЄ, про це він заявив 18 листопада, перебуваючи в Києві.

Після зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ представник ОБСЄ привітав наміри уряду реформувати виборче законодавство й привести його у відповідність із міжнародними стандартами.

«Вкрай важливо для цілісності й авторитетності українського виборчого законодавства, щоб процес реформування проходив із включенням широкого кола політичних партій і груп громадянського суспільства», - підкреслив Я.ЛЕНАРЧИЧ.

Він також заявив про необхідність ухвалення відповідних змін ще до наступних виборів, щоб забезпечити рівні правила для всіх партій і мати достатньо часу для організаційної підготовки.

Представник ОБСЄ нагадав рекомендації, висловлені організацією після останніх місцевих виборів, і зазначив, що реформа виборчого законодавства є хорошою можливістю вирішити питання, що викликали найбільшу стурбованість.

До таких, за словами посла, належать забезпечення збалансованого складу виборчих комісій, запровадження чітких критеріїв для відбору членів виборчих комісій, необхідність надання права брати участь у виборах незалежним кандидатам.

При цьому Я.ЛЕНАРЧИЧ зазначив, що кандидати повинні мати достатньо можливостей для виправлення незначних помилок у своїх заявках, щоб уникнути відмов у реєстрації на підставі технічних помилок. При цьому після реєстрації, за словами посла, лише суд повинен мати право позбавляти кандидата реєстрації.

БДІПЛ також порекомендував, щоб результати виборів публікувалися виборчими дільницями для забезпечення прозорості процесу підрахунку голосів і полегшення партіям і спостерігачам перевіряти точність результатів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України запросило спостерігачів ОБСЄ на місцеві вибори, що відбулися 31 жовтня, проте через те, що запрошення було направлене пізно, ОБСЄ не змогла сформувати повноцінну місію, відправивши лише невелику групу експертів.