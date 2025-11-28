Наразі слідчі дії тривають.

Після обшуків, проведених детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку не повідомляли про підозру.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в антикорупційних органах. Зазначається, що НАБУ і САП на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду провели обшуки у Єрмака.

Співрозмовник деталізував, що про підозру жодній особі не повідомляли і наразі слідчі дії тривають.

Обшуки у Єрмака

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку НАБУ повідомило, що їхні детективи проводять обшуки у керівника Офісу президента Єрмака в урядовому кварталі.

Згодом Єрмак підтвердив, що в нього вдома почалися обшуки. "Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння", – написав він у Telegram.

Financial Times з посиланням на джерела, написало, що обшук пов'язаний з розслідуванням корупційної справи під назвою "Мідас", яка зачепила Офіс президента і призвела до відставки кількох міністрів та видачі ордера на арешт бізнесмена Тимура Міндіча.

Журналісти також написали, що ця справа викликала занепокоєння західних союзників масштабами постійної корупції в Україні на тлі того, що Київ продовжує просити значної фінансової підтримки у партнерів.

