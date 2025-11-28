Деталі обіцяють повідомити згодом.

Сьогодні зранку співробітники Національного антикорупційного бюро України і Спеціальної антикорупційної прокуратури проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Про це повідомили у НАБУ.

"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу Президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюється в межах розслідування", - йдеться у повідомленні.

Деталі у НАБУ пообіцяли повідомити згодом.

Раніше журналістам "УП" вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Агентство УНІАН звернулося до НАБУ і САП з приводу отримання офіційного коментаря щодо цієї ситуації.

На даний час невідомо, в рамках якого розслідування проводяться ці обшуки.

Корупційний скандал в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні виник корупційний скандал. Детективи НАБУ підозрюють бізнесмена Тімура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

20 листопада на зустрічі учасники зустрічі фракції "Слуга народу" спільно з президентом України Володимиром Зеленським декілька разів поверталися до теми розслідувань Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як повідомляло УНІАН джерело у фракції, на зустрічі позафракційна депутатка Мар’яна Безугла, яка раніше входила до складу фракції "Слуга народу", запитала про керівника Офісу президента Андрія Єрмака, зокрема, щодо його можливої відставки. Дехто не виключає, що він міг мати відношення до цієї корупційної схеми , але офіційних заяв чи підозр щодо нього представниками антикорупційних структур не робилося. На запитання щодо можливої відставки Єрмака на зустрічі з фракцією, Зеленський відповів, що "вивчає, думає". Сам Єрмак також був присутній на зустрічі.

