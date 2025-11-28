Понад 4 тисячі іграшок: якою буде головна ялинка країни

Також ялинку прикрашатиме пастельна зірка.

Головна ялинка у Києві цього року буде у пастельних тонах, навіяних кольорами фресок Софії Київської. Про це повідомила куратор проєкту встановлення ялинки Надія Тутенко в ефірі "Київ24".

"Підібрали цього року таку тематику – під колір фресок Софії Київської, пастельні кольори. Прикрашати ялинку буде тепла гірлянда", - зазначила вона.

За її словами, також ялинку прикрашатиме пастельна зірка, виконана в тій самій стилістиці.

Уже сьогодні на площу почали доставляти іграшки, яких загалом буде близько 4,5 тисячі.

Біля ялинки встановлять генератор, який забезпечуватиме живлення гірлянд, тож святкове освітлення працюватиме навіть у разі відключень світла.

Як повідомляв УНІАН, за погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.

Локація традиційно почне працювати у День святого Миколая – 6 грудня 2025 року. Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

В КМДА наголосили, що місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічний майданчик на Софіївській площі – це візьмуть на себе меценати, які будуть обслуговувати, а потім демонтують конструкції. Організаторів забов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки.

Також Рада оборони міста порекомендувала київським районним держадміністраціям обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят.

