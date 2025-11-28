Також він запевнив, що жодних перешкод слідчим немає.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмакпідтвердив, що в нього вдома почалися обшуки, які проводять детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння", – написав він.

Обшуки в Єрмака: що відомо

Раніше в НАБУ повідомили, що їхні детективи проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Деталі там пообіцяли надати згодом.

Зазначимо, що раніше в Україні виник корупційний скандал під назвою "Мідас" на тлі обшуків та оголошення підозри бізнесмену Тимуру Міндічу. Його підозрюють у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

25 листопада керівник САП Олександр Клименко розповів, як Міндіч тікав з України напередодні гучного корупційного скандалу. За його даними, Міндіч перетинав кордон по звичайному паспорту, а не по дипломатичному коридору. Це зайняло в нього декілька десятків хвилин у пункті пропуску "Грушів", де черга зазвичай по декілька годин.

