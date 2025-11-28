Валдіс Домбровскіс хоче, щоб союзники активізувалися, оскільки Бельгія продовжує блокувати виділення Києву 185 млрд євро.

Європейська комісія закликає союзників прискорити виплату кредиту Україні в розмірі 50 мільярдів доларів. Річ у тім, що Бельгія заважає Євросоюзу передати Києву заморожені російські активи, а цей кредит міг би тимчасово вирішити проблему фінансування.

Комісар з економіки Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю Euractiv сказав, що необхідно прискорити виплати Україні за кредитом G7, погодженим у червні минулого року, щоб допомогти Києву перекрити нестачу коштів на початку 2026 року.

"Ми ведемо переговори з іншими міжнародними донорами, щоб з'ясувати, чи можна перенести їхню підтримку на початок року. Цього може бути достатньо... для покриття фінансових потреб України в першому кварталі наступного року, хоча це ще належить з'ясувати", - зазначив комісар.

ЄС уже виплатив свою частку кредиту G7, яка становить 18,1 млрд євро. Однак приблизно 14 млрд євро з цього пакета мають надати США, Канада, Японія та Велика Британія. За оцінками, у першому кварталі 2026 року Київ зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 12 млрд доларів, а загалом тільки наступного року Україні знадобиться 72 млрд євро, а 2027-го - ще 64 млрд євро.

Варто зазначити, що кредит G7 використовує доходи, отримані від заморожених російських активів. Самі ж активи зберігаються в брюссельському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Бельгія відмовилася підтримати виплату Україні репараційного кредиту за рахунок цих коштів, якщо юридичні та фінансові ризики не будуть розподілені між іншими країнами ЄС.

Комісар попередив, що окреме "перехідне" рішення Євросоюзу щодо тимчасового усунення бюджетного дефіциту України "може виявитися необхідним", якщо переговори з Бельгією не просунуться до кінця року.

Домбровскіс наголосив, що ЄС необхідно "рухатися вперед, тому що потреби України у фінансуванні не тільки значні, а й термінові".

"Ми не можемо нескінченно обговорювати наші варіанти. Нам потрібно ухвалювати конкретні рішення", - підкреслив політик.

Уже не перший день представники країн-членів Європейського Союзу сперечаються про можливість надання Україні репараційного кредиту за рахунок російських активів, заморожених у західних країнах. Наразі Бельгія - єдина країна, яка виступила проти репараційного кредиту.

Глава Euroclear Валері Урбен заявив, що бельгійський депозитарій, який володіє замороженими російськими активами на суму 193 млрд євро, "не відкидає" подачі позову проти ЄС у разі ухвалення рішення про конфіскацію цих коштів.

У зв'язку з упертістю Бельгії країни ЄС працюють над планом "Б", щоб Україна не залишилася без грошей на початку 2026 року, якщо не вдасться домовитися про використання заморожених російських активів на користь Києва.

