Також військові повідомили, що фронт на цьому напрямку вдалося стабілізувати.

Українські військові стримали наступ росіян та повернули контроль над ситуацією біля населеного пункту Гуляйполе у Запорізькій області. Про це йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

"Біля Гуляйполя 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку. Фронт був стабілізований", - наголосили у Силах оборони півдня.

Також зазначається, що ситуація на півдні України залишається напруженою. Впродовж минулої доби ворог 62 рази штурмував позиції Сил оборони. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку українські військові відбили 21 атаку ворога поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.

Крім того, на Олександрівському напрямку було 30 атак противника поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Січневе, Соснівка, Красногірське та в напрямку Олексіївки. На Оріхівському напрямку відбито десять атак, які окупанти здійснювали у бік Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Кам’янського й Степового.

Загалом, минулої доби ворожі втрати склали 243 окупанти, два ББМ, 15 артилерійських систем, сім мотоциклів тощо. Виявлено та знищено сім розрахунків ворожих операторів БпАК.

Ситуація біля Гуляйполя

Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що на Гуляйпільському напрямку ситуація непроста. Українським військових довелося відійти з кількох населених пунктів, тому що противник фактично зруйнував всі укріплення.

За його словами, минулого тижня ворог скористався погіршенням погодних умов, коли був густий туман, і намагався використати тактику прихованого проникнення ДРГ в глибину нашої оборони - там були бойові зіткнення, ці групи були знищені.

