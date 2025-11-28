'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: актуальний курс долара і євро 28 листопада

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,37 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 28 листопада, подешевшав на 8 копійок і складає 42,37 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 49,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,77 гривні, а євро - за курсом 48,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п’ятницю знизився на 18 копійок і становить 42,37 гривні. Курс євро при оплаті карткою 28 листопада подешевшав на 25 копійок і складає 49,26 гривні.

Нацбанк встановив на 28 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,19 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 48,87 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 8 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 8 копійок і складає 42,47 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,03 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 49,35 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,70 гривні за євро.

