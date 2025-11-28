Як зазначили в Кремлі, сторони підпишуть низку міжурядових та комерційних документів.

Кремлівський диктатор Володимир Путін 4–5 грудня здійснить візит в Індію, щоб обговорити двосторонні відносини та ключові міжнародні питання.

Як передає Reuters, про це повідомили у Москві та МЗС Індії. Йдеться, що під час візиту Путін проведе переговори з прем’єр-міністром Нарендрою Моді, а також окрему зустріч із президенткою Індії Драупаді Мурму.

Як зазначили в Кремлі, сторони підпишуть низку міжурядових та комерційних документів, проте їхній зміст поки не розкривають.

Останній раз Путін був у Індії в грудні 2021 року - за кілька місяців до нападу на Україну.

У Москві підкреслили, що візит має "важливе значення", оскільки дає змогу детально обговорити широкий спектр російсько-індійських відносин, які Кремль називає "особливо привілейованим стратегічним партнерством".

Йдеться про співпрацю в політичній, торговельно-економічній, науково-технічній, культурній та гуманітарній сферах.

Тиск США та імпорт російської нафти

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Моді припинити закупівлі російської нафти. Індія в останні роки залишається одним із найбільших покупців енергоносіїв із РФ.

Втім, пише Reuters, цього тижня торговельні та нафтові джерела повідомили, що імпорт російської нафти до Індії у грудні впаде до найнижчого рівня щонайменше за три роки — після листопадового зростання. За їхніми даними, індійські переробники шукають альтернативні поставки, щоб уникнути ризику порушення західних санкцій.

Нагадаємо, Індія продовжує купувати російську нафту протягом всього повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Цього року президент США Дональд Трамп намагався тиснути на Індію та інші країни, аби вони скоротили іморт нафти за допомогою мит. Відбомо, що 30 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив свою підтримку мирного врегулювання щодо війни в Україні.

