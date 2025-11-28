Легально в цій країні працюють і сплачують податки 170 000 українців.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році Чехія виділила на допомогу Україні та її громадянам 3,78 мільярда євро. Доходи ж держави перевищують ці витрати на 525 мільйонів євро.

Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише видання České noviny.

Загальна допомога від усіх міністерств і органів державної влади склала 3,78 млрд євро. Сюди входять військова допомога, проекти економічної підтримки та витрати, пов'язані з розміщенням біженців. При цьому доходи Чехії у вигляді податків, сплачених українцями, становлять 3,27 млрд євро, а додаткова компенсація ЄС за надану Києву військову допомогу – 1 035 млн євро.

За словами Фіали, такі цифри можуть слугувати для спростування неправдивих тез, з якими виходить нинішня більшість у парламенті, скептично налаштована до України.

"Чеська держава точно не втрачає на допомозі Україні, навпаки. Доходи перевищують ці витрати на 525 млн євро", – наголосив прем'єр-міністр.

Зі свого боку, віцепрем'єр Віт Ракушан відзначив, що зараз на легальному ринку праці в країні працює 170 000 українців, а Чехія "є найуспішнішою в ЄС у тому, як ми залучили біженців до роботи".

За його словами, зараз у країні перебуває 396 000 осіб, які мають тимчасовий захист, 80 000 українців подали заявки на спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання, а 15 000 осіб на даний момент виконали всі умови.

Українці більше допомагають Європі, ніж вона їм

У сусідній з Чехією країні, Польщі, українці станом на середину 2025 сформували майже 82,15 мільярда доларів ВВП. При цьому польська допомога біженцям та безпосередньо Україні була меншою у 8 разів – 10,4 мільярда доларів.

Згідно з аналітичними звітами, країни ЄС, зокрема Чехія, Словаччина, Польща, отримують більше податків від українців, ніж виділяють коштів на їхню підтримку. Середній рівень зарплат вихідців з України за кордоном на третину нижчий, ніж у місцевих громадян.

