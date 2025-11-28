Ця справа посилила занепокоєння західних союзників щодо масштабів постійної корупції в Україні.

Обшуки в будинку глави Офісу президента Андрія Єрмака, які провели детективи НАБУ та САП, можуть бути повʼязані з розслідуванням резонансної корупційної справи в енергетичному секторі.

Про це пише Financial Times з посиланням на осіб, обізнаних з ситуацією. Одне з джерел повідомило, що обшук пов'язаний з розслідуванням корупційної справи під назвою "Мідас", яка зачепила Офіс президента України Володимира Зеленського, і призвела до відставки кількох міністрів та видачі ордера на арешт бізнесмена Тимура Міндіча, який втік з країни.

Журналісти відзначили, що ця справа посилила занепокоєння західних союзників масштабами постійної корупції в Україні на тлі того, що Київ продовжує просити значної фінансової та військової підтримки у партнерів.

Також видання нагадало, що раніше Зеленський призначив Єрмака керівником делегації на мирних переговорах з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Зазначається, що це сталося на тлі того, що сам Єрмак викликає суперечливі думки, накопичивши безпрецедентну владу як глава адміністрації.

Обшуки в Андрія Єрмака: що відомо

Нагадаємо, 28 листопада детективи НАБУ та САП повідомили про обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Офіційно невідомо, в рамках якого розслідування проводяться ці обшуки.

Нещодавно в Україні стався гучний корупційний скандал, повʼязаний з бізнесменом Тимуром Міндічем. Його зокрема підозрюють у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

