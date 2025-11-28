За даними агенції, блок однієї з АЕС працює на зниженій потужності.

Виробництво електроенергії на трьох діючих атомних електростанціях України – Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській - повернулося до нормального рівня після атак на енергетику минулого тижня, повідомляє Міжнародна агенція з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Зазначається, що майже всі енергоблоки АЕС наразі працюють на повну потужність, "лише один блок залишається на зниженій потужності". У МАГАТЕ додають, що всі високовольтні лінії електропередач, що були пошкоджені під час атак, вже відновлені.

Після тривалих атак на електромережу України МАГАТЕ готується відправити групу для відвідування кількох підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки. Експертна місія оцінить останні пошкодження та їхній потенційний вплив на роботу АЕС.

Щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), то співробітники МАГАТЕ, які перебувають на станції, повідомляють про військову активність, часто дуже близько до станції.

"У деякі дні команда (експертів МАГАТЕ, - УНІАН) повідомляла, що чула вибухи та постріли приблизно 20 разів, а іноді й набагато частіше", - зазначається у повідомленні.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

З настанням осені Росія посилила атаки на енергосистему України. Внаслідок масованої атаки РФ 19 листопада три АЕС зменшили виробництво електроенергії.

Вже 20 листопада Міненерго повідомило, що Рівненська та Південно-Українська АЕС працюють на повну потужність.

Відновлення генерації електроенергії АЕС позитивно відобразилося на графіках відключень електроенергії.

