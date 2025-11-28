Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Фрідману.

Уряд виставляє на конкурс для визначення управителя активами IDS Ukraine - виробника відомих брендів мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська".

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, за умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до Державного бюджету України, за винятком винагороди управителя. Очікувані надходження до бюджету становитимуть щонайменше 24 мільйона гривень на місяць.

Зазначається, що сьогодні, 28 листопада, Агентство з розшуку та менеджменту активів запустило збір тендерних пропозицій, який триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року.

"Держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції", - відмітила Свириденко.

Зазначається, що активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями США, Європейського Союзу, Великої Британії та України.

Сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року.

У пресслужбі АРМА додали, що учасники конкурсу повинні підтвердити досвід роботи у виробництві напоїв та харчових продуктів, оптовій торгівлі водою й управлінні активами. Окрім цього, кандидати мають продемонструвати фінансову спроможність, прозору структуру власності та бездоганну ділову репутацію.

27 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт "Про посилення АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів)". Цей документ передбачає незалежний аудит відомства, прозоре управління арештованими активами, а також нові правила відбору керівництва АРМА.

30 липня тодішня очільниця АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і просила уряд її задовольнити. Кабінет Міністрів підтримав її звільнення.

