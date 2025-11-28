"Чорне золото" переживає найдовшу серію збитків з 2023 року через ризики зростання пропозиції.

Ціни на нафту прямують до четвертого поспіль місячного падіння – найдовшого періоду зниження котирувань з 2023 року, оскільки ринок очікує збільшення світової пропозиції, повідомляє Reuters.

Також ціни на нафту реагують на новини про можливу мирну угоду між Україною і Росією. Спершу "мирний план" президента США Дональда Трампа спричинив різке падіння котирувань, бо ринок оцінював ймовірність скасування санкцій проти російської нафти, однак тепер ціни відновили зростання, "оскільки перемовини затягнулися".

На ранковій сесії 28 листопада, вартість нафти марки Brent, за даними порталу Іnvesting, станом на 11:27 за київським часом, зросла на 19 центів, до 63,06 долара за барель.

Американська нафта марки WTI натомість почала торгову сесію 28 листопада зі зниження. Станом на 5:45 за київським часом котирування впали на 5 центів, до 59,05 доларів за барель. Проте, як уточнюють у Reuters, торги нафтою марки WTI було зупинено через технічні проблеми.

"Brent і WTI мають закрити цей тиждень із приростом понад 1%", - прогнозують журналісти.

Засновниця дослідницької фірми SS WealthStreet Сугандха Сачдева зазначає, що остаточна мирна угода між Росією та Україною може зрештою відкрити шлях до пом'якшення санкцій щодо російських нафтовиробників, збільшивши пропозицію сировини на ринку. Однак зі слів експертки можна зробити висновок, що швидкого миру не буде.

Володимир Путін заявив 27 листопада, що проект мирних пропозицій, який обговорюють США та Україна, може стати основою для майбутніх угод про припинення російсько-української війни, але якщо цього не відбудеться, Москва продовжить воювати. Путін додав, що спеціальний посланець США Стів Віткофф планує відвідати Москву на початку наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що делегації України та США зустрінуться цього тижня, щоб опрацювати формулу, обговорену на переговорах у Женеві, з метою встановлення миру та надання гарантій безпеки Україні.

Зростання цін на нафту також підтримали зростаючі очікування учасників ринку на те, що Федеральна резервна система США знизить облікову ставку наступного місяця, "що потенційно сприятиме економічному зростанню та збільшенню попиту на енергоносії".

Ціни на нафту та "мирний план" для України - останні новини

Зранку 27 листопада ціни на нафту пішли донизу на тлі очікувань можливого перемир'я між Україною і Росією, яке потенційно може призвести до скасування частини західних санкцій проти постачання російської сировини на світовий ринок.

20 листопада ЗМІ опублікували один з варіантів мирного плану завершення російсько-української війни. Він, зокрема, передбачає обмеження чисельності ЗСУ та визнання тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської області де-факто російськими.

Після шквалу критики, зокрема і з боку частини американських республіканців та доопрацювань мирний план скоротився з 28 до 19 пунктів, а ключові питання мають вирішити Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Втім Росію начебто не влаштовувала навіть перша версія мирного плану.

