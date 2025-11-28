Путін заявив про бойові дії у 'Комсомольську', якого не існує

Диктатор обмовився про бойові дії в неіснуючому на Донбасі "Комсомольську", ймовірно маючи на увазі Костянтинівку

Російський диктатор Володимир Путін заявив про бойові дії у "Комсомольську", якого насправді не існує ні на Донбасі, ні в Україні загалом.

Як повідомляє "Астра", під час пресконференції за підсумками візиту до Киргизстану Путін розповів про ситуацію у Покровську та Мирнограді, а потім несподівано перейшов до "Комсомольська".

Він назвав його північно-східним містом на Донбасі. За його словами, у цьому місті тривають бойові дії, а ЗС РФ "звільнили вже значну кількість будівель".

Відео дня

Однак на зазначеній ділянці фронту немає міста з такою назвою. Ймовірно, Путін мав на увазі Костянтинівку. Насправді місто з колишньою назвою Комсомольськ розташоване в Полтавській області, та з 2016 року його офіційно перейменовано у Горішні Плавні в межах закону про декомунізацію.

Більшість прокремлівських ЗМІ та Z-каналів процитували слова Путіна без уточнень.

Інші заяви Путіна

Як повідомляв УНІАН, під час цієї ж пресконференції Путін зробив низку важливих заяв про Україну. Зокрема, на початку виступу диктатор намагався демонструвати конструктивність:

назвав план Дональда Трампа "перспективною основою";

заявив про "серйозну готовність" до переговорів;

навіть погодився обговорювати питання європейської безпеки.

Але ця м’якість швидко розчинилася, щойно розмова торкнулася деталей. Sky News пише, що це були чіткі сигнали неготовності йти на компроміси.

Вас також можуть зацікавити новини: