Путін заявив про бойові дії у 'Комсомольську', якого не існує

Російський диктатор Володимир Путін заявив про бойові дії у "Комсомольську", якого насправді не існує ні на Донбасі, ні в Україні загалом.
Як повідомляє "Астра", під час пресконференції за підсумками візиту до Киргизстану Путін розповів про ситуацію у Покровську та Мирнограді, а потім несподівано перейшов до "Комсомольська".
Він назвав його північно-східним містом на Донбасі. За його словами, у цьому місті тривають бойові дії, а ЗС РФ "звільнили вже значну кількість будівель".
Однак на зазначеній ділянці фронту немає міста з такою назвою. Ймовірно, Путін мав на увазі Костянтинівку. Насправді місто з колишньою назвою Комсомольськ розташоване в Полтавській області, та з 2016 року його офіційно перейменовано у Горішні Плавні в межах закону про декомунізацію.
Більшість прокремлівських ЗМІ та Z-каналів процитували слова Путіна без уточнень.
Інші заяви Путіна
Як повідомляв УНІАН, під час цієї ж пресконференції Путін зробив низку важливих заяв про Україну. Зокрема, на початку виступу диктатор намагався демонструвати конструктивність:
- назвав план Дональда Трампа "перспективною основою";
- заявив про "серйозну готовність" до переговорів;
- навіть погодився обговорювати питання європейської безпеки.
Але ця м’якість швидко розчинилася, щойно розмова торкнулася деталей. Sky News пише, що це були чіткі сигнали неготовності йти на компроміси.