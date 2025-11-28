Італія відроджує забутий проєкт і створює конкурента німецькій RCH-155, – аналітики

Leonardo реалізувала ключову можливість — ведення вогню під час руху, що значно підвищує живучість САУ.

Італійський оборонний гігант Leonardo продемонстрував нове артилерійське рішення — автономний модуль RH1-155/52 Hitfire, який має всі шанси стати прямим конкурентом німецької САУ RCH-155. Як пише Defence Express, фактично компанія "здула пил" із напівзабутого проєкту 14-річної давнини й адаптувала його до сучасних потреб армії.

Під час закритої демонстрації для європейських ЗМІ Leonardo показала можливості Hitfire, зокрема й стрільби. Головна ідея — створення повністю автономної САУ, у якій екіпаж із двох осіб працює поза бойовим модулем.

За конструктивною концепцією Hitfire повторює філософію німецької RCH-155: автономність; автоматизоване заряджання; можливість стрільби під час руху.

"Розробка Leonardo - прямий конкурент німецької RCH-155 від KNDS. Бо італійці загалом повторили всі її особливості, включно із наміром забезпечити вогонь під час руху", зазначають аналітики.

Маса системи — всього 13 тонн, що дає змогу встановлювати її на колісні шасі 8×8. Як базовий приклад наводиться платформа VBM Plus, здатна нести до 35 тонн. Водночас для повної інтеграції необхідно доопрацювати шасі — збільшити відстань між центральними осями та поставити потужніший двигун на 720 к.с.

У Hitfire використовується нова 155-мм гаубиця довжиною 52 калібри, створена на базі системи Palmaria 155/41 SP.

Основні характеристики: зарядна камера — 23 л; боєкомплект у модулі — 30 снарядів та 180 метальних зарядів; підтримка сучасних боєприпасів, включно з далекобійними Vulcano.

Механізм заряджання працює в діапазоні підйому від –2,5° до +70°. Дві бокові каруселі подають снаряди й заряди, а маніпулятор і ланцюговий досилач здійснюють заряджання в будь-якому положенні ствола.

Очікувані темпи стрільби: 10 пострілів за хвилину у штатному режимі; 5–6 пострілів у MRSI, коли снаряди падають на ціль одночасно з різних траєкторій.

Завдяки системі віддачі (55 тонн, хід 900 мм) Leonardo реалізувала ключову можливість — ведення вогню під час руху, що значно підвищує живучість САУ.

За словами аналітиків, хоча рівень балістичного захисту модуля не розкривається, його маса вказує на протиуламковий бронезахист.

Для протидії дронам планується інтеграція: бойового модуля Blaze30 з снарядами програмованого підриву, або легшої установки Hitrole з кулеметом 12,7 мм.

Процес поповнення боєкомплекту також буде механізованим: окремий заряджаючий автомобіль подаватиме снаряди й заряди маніпулятором, тоді як екіпаж САУ залишатиметься всередині захищеної капсули.

Відродження старого проєкту та плани на майбутнє

Leonardo заявляє, що працює над Hitfire лише 18 місяців, але очевидно, що компанія спиралася на старі напрацювання, вважають експерти. Ще у 2011 році Oto Melara демонструвала самохідну установку Centauro 155/39 LW Porcupine, яка мала аналогічну концепцію автономного бойового модуля й автомата заряджання.

Проєкт тоді так і не отримав розвитку, але нині, через 14 років, італійці фактично повернулися до цієї ідеї заради масштабної програми переозброєння своїх збройних сил.

Завершити розробку RH1-155/52 Hitfire планують на межі 2026–2027 років. Уже створено спрощений прототип, на якому відпрацьовуються ключові компоненти.

