Авіалайнер МС-21 називають ключовим проєктом російської цивільної авіації.

Другий імпортозаміщений літак МС-21 виробництва ОАК (Об'єднана авіабудівна корпорація) приступив до льотних сертифікаційних випробувань у Жуковському. Про це повідомляє "Ростех".

Під час першого польоту було перевірено стійкість і керованість авіалайнера з російськими приводами системи управління. Очікується, що залучення другого літака пришвидшить сертифікацію "імпортозаміщеної" версії МС-21.

За словами росіян, на літаку замінили іноземні системи на російські – від органів управління і механізації крила до бортового радіоелектронного обладнання та силових установок.

Відомо, що авіалайнер оснастили новими двигунами ПД-14 виробництва російської "Об'єднаної двигунобудівної корпорації".

Самі сертифікаційні випробування літаків необхідні для підтвердження їх відповідності встановленим вимогам безпеки та льотної придатності, що є обов'язковою умовою для експлуатації.

Авіалайнер МС-21 – що відомо

МС-21 називають ключовим проєктом російської цивільної авіації. Передбачається, що середньомагістральний вузькофюзеляжний літак буде конкурувати на ринку з Boeing 737 MAX та Airbus A320neo.

Втім, експерти вкрай скептично оцінюють його шанси нав’язати конкуренцію Boeing та Airbus. Звертають увагу на те, що літак продовжує дорожчати, а установка двигуна ПД-14 може призвести до зростання вартості експлуатації для покупців.

Раніше стало відомо, що ціна МС-21 перевалила за 7,5 мільярда російських рублів (96 мільйонів доларів), хоча ще влітку 2023 року його вартість оцінювали у 4,3–4,6 мільярда рублів (50–54 мільйони доларів на той момент).

Також повідомлялося, що росіяни скоротили дальність польотів МС-21-310, через що тепер він підійде далеко не всім авіакомпаніям.

