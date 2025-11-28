Пєсков заявив, що російська сторона обговорить план наступного тижня.

США передали Росії "мирний план", узгоджений з Україною після переговорів у Женеві. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, уточнивши, що російська сторона обговорить план наступного тижня.

Він також додав, що питання про визнання територіальних реалій між РФ і Україною визначать на переговорах.

Прес-секретар Путіна також сказав, що РФ не хоче вести обговорення питання про врегулювання війни в Україні "в публічному мегафонному форматі".

Він також знову згадав про нібито "проблему з легітимністю" президента України Володимира Зеленського.

"Але з іншого боку, у всіх є бажання і перевага вивести все в мирне русло", - заявив він.

"Мирний план" - що говорять у Росії

Раніше Володимир Путін уперше прокоментував оновлений мирний план США, і швидко дав зрозуміти: Москва не готова до компромісів.

Головним "ключовим моментом" переговорів Путін знову назвав визнання російського суверенітету над Кримом і Донбасом - пункт, через який попередня версія мирного плану США була абсолютно неприйнятною для України.

Він також заявив, що Росія продовжуватиме війну проти України, поки українські війська не залишать свої позиції.

При цьому російський диктатор зазначив, що домовлятися про мир з Україною нібито "неможливо юридично".

