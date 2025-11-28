Завершення війни в Україні стане не лише моментом полегшення, а й випробуванням для єдності та внутрішньої політичної стабільності Європи.

Поки війна в Україні триває вже понад 1 370 днів, перспективи миру викликають не лише надію, а й тривогу в Європі, пише The Economist.

З одного боку, завершення бойових дій стане моментом полегшення для всіх, хто постраждав від конфлікту. З іншого - воно може викликати внутрішні суперечки серед європейських країн щодо безпеки, економіки та зовнішньої політики.

За час війни Європа показала безпрецедентну єдність: держави ЄС надали притулок мільйонам українців, постачали зброю та фінансову допомогу, запровадили десятки раундів санкцій проти Росії. Але після припинення вогню ці крихкі союзи можуть почати тріскатися.

Країни на східному фланзі - Польща, країни Балтії, Фінляндія - залишаються настороженими, побоюючись, що Росія знову сконцентрує сили проти них. Західні держави, натомість, прагнутимуть повернутися до мирного життя та скоротити витрати на оборону.

Додатково, питання відносин з Росією та Америкою посилить політичні суперечки. Частина європейських бізнес-інтересів і правих партій виступає за відновлення комерційних зв’язків із РФ і скасування санкцій, що може спричинити конфлікти з країнами, які жорстко налаштовані проти Москви. Також дискусії розгорнуться навколо відбудови України, повернення біженців та перспективи її членства в ЄС.

Нарешті, трансатлантичні відносини викличуть нові дебати: після війни деякі європейці можуть поставити під сумнів надійність американських гарантій безпеки та прагнути більшої стратегічної автономії. Війна змусила континент діяти згуртовано, але мир відкриє простір для політичних чвар і суперечок.

"Існує певний рівень приниження, який має пережити континент, що перебуває у стані війни. Коли бойові дії в Україні завершаться, деякі європейці можуть вирішити, що поклони та поступливість завершені", - підсумувало видання.

Мирні переговори - позиція Європи

Як повідомляв УНІАН, "мирний план" США може бути своєрідною тактикою, щоб збити вимоги Москви щодо України. Однак у Європі налаштовані скептично щодо цієї стратегії.

Як пише Reuters, "мирний план" для України, який позбавить країну окупованих Росією територій, обійдеться Європі дорого і створить осередок невизначеності, який буде обтяжувати економіку Європи довгі роки.

