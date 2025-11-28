Глава Білого дому анонсував, що припинить усі пільги та субсидії для тих, хто не є громадянами США.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв назавжди зупинити міграцію з усіх країн третього світу, щоб дозволити системі США повністю відновитися.

"Я назавжди призупиню міграцію з усіх країн третього світу, щоб система США могла повністю відновитися", - написав він у Truth Social.

Як пише Axios, Трамп посилив жорсткі заходи імміграційного контролю після того, як стало відомо, що 29-річний громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал є підозрюваним у нападі на співробітників Нацгвардії кілька днів тому.

Унаслідок того нападу одна співробітниця Нацгвардії загинула, ще один нацгвардієць дістав важкі поранення.

Служба громадянства та імміграції США призупинила всі імміграційні заяви від громадян Афганістану з моменту набуття рішенням чинності.

Крім того, глава Білого дому розпорядився про повторний розгляд усіх заяв на отримання грін-карти з 19 країн, що викликають стурбованість.

Трамп пригрозив скасувати "мільйони" дозволів на в'їзд до США іноземців, виданих під час президентства Джо Байдена. Також він анонсував, що припинить усі пільги та субсидії для тих, хто не є громадянами США, а також депортує всіх іноземців, які становлять загрозу безпеці або "несумісні із західною цивілізацією".

Міграційна політика Трампа

Після другого приходу в білий дім Трамп повернувся до питання з приводу міграції. Так, нещодавно стало відомо, що він хоче ввести штрафи і покарання у вигляді тюремного ув'язнення для нелегальних мігрантів.

У Білому домі вважають, що влада країни повинна знати про нелегалів заради безпеки.

