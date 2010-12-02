Комітет Європарламенту підтримав інтеграцію Сербії до ЄС

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту вітає прогрес Сербії в реформах, а також нещодавнє звернення Ради ЄС до Єврокомісії з проханням вивчити заявку цієї країни на членство в Європейському Союзі.

Як повідомляє прес-служба Європарламенту, про це сказано в проекті резолюції про євроінтеграцію Сербії, підтриманому на засіданні комітету 1 грудня.

Разом з тим, у документі наголошується, що фундаментальною умовою для подальшого прогресу Сербії на шляху до ЄС є її співпраця з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії в Гаазі, зокрема видача останніх двох розшукуваних обвинувачуваних у воєнних злочинах.

Депутати також відзначили необхідність початку переговорів з Косово і вітають готовність Сербії вступити в цей діалог у рамках спільного майбутнього в Євросоюзі.

У проекті резолюції приділено увагу питанню суворого дотримання візової політики. Комітет, зокрема, відзначив, що з грудня 2009 року громадяни Сербії можуть подорожувати в Шенгенській зоні без віз, проте, вважають члени комітету, сербська влада повинна вжити адекватних заходів для запобігання й обмеження зловживань безвізовим режимом.

Депутати окремо відзначили необхідність належного інформування громадян Сербії про їх права й обов`язки в рамках безвізового режиму.

Також депутати наголосили важливість незалежних ЗМІ в країні, засудивши напади й погрози на адресу журналістів і закликали владу розслідувати такі випадки і передавати винних правосуддю.

У проекті резолюції також наголошується необхідність розв’язання проблеми біженців і дискримінації ромів.

В економічній сфері депутати вважають, що Сербія має низку недоліків, зокрема, наявність монополій і затримку з процесом приватизації державних підприємств, що, на думку депутатів, суттєво впливає на економіку країни.

Під час засідання депутати також підтримали проект доповіді про ратифікацію угоди із Сербією про стабілізацію й асоціацію. При цьому депутати закликали країни-члени ЄС прискорити ратифікацію цього документа, який не може набути чинності без ратифікації всіма країнами Євросоюзу. На сьогодні лише 11 країн-членів ЄС ратифікували угоду.

Проекти резолюції й доповіді буде винесено на голосування в сесійний зал Європарламенту в січні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 року Сербія подала заявку на членство в Євросоюзі. 25 жовтня цього року Рада міністрів із загальних питань ЄС доручила Єврокомісії вивчити заявку Сербії на членство. Єврокомісія планує підготувати свою думку з цього питання до осені наступного року.