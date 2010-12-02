80 українських підприємств беруть участь у конкурсі ЄС

Київ. 2 грудня. УНІАН. Понад 80 українських підприємств подали заявки для участі у конкурсі Європейського Союзу «Рівні можливості: Кращий роботодавець 2010».

Про це УНІАН повідомила менеджер зі зв’язків із громадськістю проекту ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» Анастасії ТРОЦЬКА.

За її словами, найкращі практики у забезпеченні рівності співробітників вирішили продемонструвати провідні компанії, що працюють в Україні, включаючи, Ernst&Young, УніКредит Банк, Британська Рада, Порше Україна, Оболонь, Оранта, Банк Кіпру, та різних напрямів діяльності, від лікарень до будівельних компаній, фінансових установ, вищих навчальних закладів, телерадіокомпаній, типографій тощо. Переможців буде оголошено 9 грудня.

“Провідна мета конкурсу – визначення українських компаній із найкращою політикою забезпечення рівності жінок та чоловіків, а також підвищення рівня інформованості з ґендерних питань на робочому місці”, - сказала А.ТРОЦЬКА.

Організаторами конкурсу виступають проект ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» та Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту. Конкурс проводиться під егідою та за активної підтримки Міністерства праці та соціальної політики України, проекту ЄС та Міжнародної організації праці «Рівність жінок та чоловіків у світі праці» та Європейської бізнес асоціації.

Компанії мали змогу зареєструватися для участі у конкурсі на сайті www.rivnist.in.ua з 15 жовтня до 20 листопада. Наприкінці конкурсу буде обрано фіналістів у п’яти категоріях, а переможців буде нагороджено протягом гала події, що відбудеться 9 грудня у Києві.

А.ТРОЦЬКА повідомила, що у висновках, оприлюднених в останньому дослідженні Європейської Комісії, зазначається, що гнучкий графік – найбільш сприятлива форма організації робочого часу для працівників та роботодавців.

«Гнучка організація робочого часу, установ по догляду за дітьми та іншими утриманцями, а також реалізація права на чергову відпустку, призводять до підвищення рівня зайнятості для жінок і чоловіків та більш стійкого рівня народжуваності», – вважає комісар ЄС з питань юстиції, основних прав і громадянства Вівіан РЕДІНГ. За її словами, за часів економічного спаду, гнучкий графік роботи може допомогти людям втриматися на своїх робочих місцях. В.РЕДІНГ наголошує на необхідності продовжити прогрес, досягнутий в структурах ринку праці, що мають прихильність до сім`ї. “Бо як гнучкість в організації робочого часу, так і гендерна рівність є важливими передумовами економічного відновлення», - додала вона.

Гнучкість у тривалості робочого часу є більш поширеною в Північній і Західної Європи, тоді як в Угорщині, Литви, Чехії, Естонії, Болгарії, Словаччини, Словенії та Румунії превалює традиційний 40-годинний робочий тиждень.

Такі країни Данія, Швеція, Німеччина, Фінляндія та Норвегія оцінені досить високо щодо гнучкої організації праці, де трохи більше половини всіх працівників практикують різні види гнучкості в робочий час.