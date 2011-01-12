Польща вважає обгрунтованими заяви МАК про вину пілотів у катастрофі літака Качинського

Варшава. 12 січня. УНІАН. Польська влада вважає обгрунтованими сформульовані російським Міждержавним авіаційним комітетом причини-звинувачення на адресу польської сторони, які, серед іншого, призвели до катастрофи урядового літака 10 квітня 2010 року під Смоленськом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції міністр внутрішніх справ, глава польської урядової комісії, яка розслідувала причини катастрофи, Єжи МІЛЛЕР.

”Ми не полемізуємо із звинуваченнями, які поставив МАК польській стороні. Ми самі поставили б такі звинувачення, для нас це очевидно”, - сказав він.

Є.МІЛЛЕР також сказав, що зауваження польської сторони до російського рапорту стосуються справ, які не були включені в підготовлений росіянами документ.

”Зауваження - це доповнення рапорту МАК про справи, брак яких ми помітили”, - пояснив він.

Є.МІЛЛЕР також заявив, що росіяни врахували усі зауваження польської сторони.

Міністр не уточнив, коли може бути опублікований остаточний рапорт причин катастрофи польських експертів, зауваживши, що він може ще гостріше оцінювати роль польської сторони у трагедії, ніж російський документ.

Є.МІЛЛЕР додав, що росіяни не консультувалися з поляками щодо публікації остаточного рапорту причин Смоленської катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, російський МАК опублікував сьогодні остаточний рапорт причин Смоленської трагедії, в якому усю вину за катастрофу поклав на польських пілотів, які наважилися посадити літак в умовах сильного туману і, швидше за все, під тиском високопосадовців на борту літака.

Лідер найпопулярнішої опозиційної партії Польщі та рідний брат загиблого у катастрофі Леха Качинського Ярослав назвав російський рапорт ”знущанням над Польщею”, заявивши, що він містить більше спекуляцій, ніж доказів.

Спеціальний представник Польщі в МАК Едмунт КЛІХ назвав несправедливим покладення вини за катастрофу лише на пілотів, висловивши думку, що однією із причин катастрофи могли бути дії диспетчерів Смоленського аеродрому, роль яких абсолютно не описана в російському рапорті.