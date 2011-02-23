ЄС має допомогти південним сусідам в демократизації

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ вважає, що Європейський Союз повинен допомогти своїм сусідам на Півдні у процесах демократизації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві про розвиток ситуації в південних країнах-сусідах ЄС.

«Ми стали свідками історичних змін у наших південних сусідів. Впродовж останніх двох тижнів ми всі побачили картинки мирного і гідного висловлення людьми їх законних демократичних, економічних і соціальних очікувань», - наголошується в заяві.

Президент Європейської Ради висловив обурення жорстокістю по відношенню до людей, які «виступають за свободу і справедливість» у Лівії. «Я бачив жахливі злочини, які неприйнятні і не можуть залишатися без наслідків», - заявив Г. Ван РОМПЕЙ.

Він засудив жорстокість проти демонстрантів і закликав до негайної відмови від використання сили.

«Бажання народу Лівії має поважатися… Лівії потрібні зміни: політичні і соціальні реформи, повна повага до свободи висловлювань, включаючи свободу висловлювань через Інтернет, а також інші фундаментальні свободи», - підкреслив Президент Європейської Ради.

Він також підкреслив, що рішення про майбутнє країн, в яких відбулися або продовжують відбуватися масові акції протесту, повинні ухвалювати жителі цих країн самостійно.

«Рішення про майбутнє країн – наших південних сусідів має прийматися їх жителями. Наша відповідальність – допомога. ЄС адаптує свою політику сусідства для розвитку і посилення демократичних інститутів, надаючи цивільному суспільству всі можливості для посилення економіки, скорочення бідності, усунення соціальної несправедливості», - заявив Г. Ван РОМПЕЙ.

Як повідомляв УНІАН, з грудня минулого року у низці країн Близького Сходу і Північної Африки пройшли і проходять масові маніфестації протесту з вимогою відставки уряду і реформ. У середині січня маніфестанти добилися втечі Президента Тунісу. На початку лютого під тиском опозиції у відставку пішов Президент Єгипту Хосні МУБАРАК.

Зіткнення між маніфестантами і силами правопорядку продовжуються в Лівії.