ЄС вимагає від влади Лівії припинити насильство

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Європейський Союз вимагає від лівійської влади припинити насильство.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН від імені ЄС.

У документі ЄС висловлює серйозну стурбованість ситуацією, що склалася в Лівії, і засуджує жорстокість і використання сили проти цивільних осіб, що призвело до смерті сотень людей.

«Такі жорстокі масові порушення прав людини - неприпустимі. ЄС наполягає на негайному припиненні використання сили і закликає вжити заходів для відповіді на законні вимоги народу, в тому числі, шляхом національного діалогу», - йдеться у заяві.

«Всі обмеження на свободу вираження, включаючи доступ до Інтернету і проведення мирних демонстрацій, мають бути негайно скасовані. Воля народу Лівії повинна поважатися, і ЄС залишається з ним», - підкреслює Верховний представник ЄС.

К.ЕШТОН у своїй заяві закликає лівійські власті поважати права людини і міжнародні гуманітарні закони, а також вітає заяву Ради Безпеки ООН від 22 лютого цього року, що закликає уряд Лівії бути відповідальним за захист людей.

«Негайний доступ має бути наданий міжнародним спостерігачам із прав людини і гуманітарним агентствам. ЄС готовий при необхідності надати гуманітарну допомогу », - заявила К.ЕШТОН.

ЄС також закликав владу Лівії забезпечити безпеку іноземних громадян і полегшити для них можливість залишити країну.

Крім того, у заяві вітається заклик Ради безпеки ЄС провести прозоре, авторитетне і незалежне розслідування подій у Лівії, а також рішення провести спеціальне засіданні сесії Ради ООН з прав людини 25 лютого.

«У цьому контексті ЄС підкреслює, що всі винні у прояві грубої агресії і жорстокості по відношенню до цивільних осіб будуть притягнуті до відповідальності. ЄС вирішив призупинити переговори з Лівією про рамкову угоду і готовий ужити подальших заходів», - підкреслюється в заяві.

За попередніми даними, у Лівії в результаті масових акцій протесту і зіткнень маніфестантів з поліцією і військами загинуло щонайменше 300 осіб.