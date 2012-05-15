Єврокомісія: закон про вибори в Україні не врахував зауважень Венеціанської комісії

16:35, 15 травня 2012
Новини ЄС
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Про прохідний бар`єр та блоки партій

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Єврокомісія відзначає, що нове виборче законодавство України не врахувало низку зауважень Венеціанської комісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Українське виборче законодавство було знову переглянуте, з урахування низки рекомендацій Венеціанської комісії чи ОБСЄ. Разом з тим, новий закон про вибори народних депутатів не взяв до уваги рекомендації Венеціанської комісії, що стосувалися запровадження змішаної виборчої системи (мажоритарної та пропорційної), збільшення прохідного бар’єру для партій, що братимуть участь у розподілі мандатів в загальнонаціональному окрузі з 3% до 5%, заборону виборчих блоків, а також запропонованих виборчих обмежень для засуджених осіб”, - написано у документі.

Комісія також зазначає, що схвалення цього закону 81% депутатів, незважаючи на неврахування низки рекомендацій Венеціанської комісії, критикувалося деякими представниками громадянського суспільства.

Крім того, у документі згадуються скарги представників громадянського суспільства щодо того, що на початковій стадії роботи над виборчим законодавством, цій роботі не вистачало прозорості.

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