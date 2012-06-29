В ПАРЄ хочуть підготувати резолюцію про проблеми візової політики

Страсбург. 29 червня. УНІАН. Українські депутати в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ініціюють розгляд питання щодо візової політики країн-членів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова української делегації в ПАРЄ Іван Попеску.

“Питання в тому, що по відношенню до країн нової демократії, і передусім країн колишнього Радянського Союзу при видачі віз деякі країни застосовують політику подвійних стандартів. Тобто вимагають якихось додаткових документів, інколи виявляється певна тяганина при видачі віз, коли відмовляють, не завжди дають чітку та конкретну аргументацію. Ось для того, щоб забезпечити застосування стандартів Ради Європи на території усього континенту, ми запропонували відповідну пропозицію”, - сказав він.

За його словами, пропозицію. Щодо підготовки резолюції під назвою “Візова політика – захист громадського порядку чи дискримінація за національною ознакою” підтримали 22 члени ПАРЄ з 10-ти країн та з усіх політичних груп організації.

“На наступному засіданні Бюро Асамблеї буде схвалено рішення в який комітет направити до підготовки відповідного документа: або для інформації при підготовці якоїсь великої доповіді чи для підготовки окремої доповіді. Але рішення прийматиме Бюро. Найголовніше, що наш проект відповідає всім вимогам Ради Європи, правилам процедури, і в принципі, ми виклали правильно наше бачення цього питання”, - зазначив І.Попеску.

Він також повідомив, що серед тих, хто підтримав пропозицію, не лише представники країн колишнього СРСР, але й також представники Іспанії, Франції, країн Балтії.

“Тому, я думаю, є шанс, що й на рівні Бюро ПАРЄ наша пропозиція буде підтримана”, - сказав голова української делегації.

Він також зазначив, що у випадку, якщо Бюро вирішить підготувати не лише проект резолюції, але й рекомендації Комітету міністрів, це обов’язково має вплинути на візову політику країн-членів Ради Європи.

У документі, текст якого має УНІАН, зазначається, що візова політика в останні роки стає все більш суворою та бюрократичною і створює додаткові перешкоди для вільного пересування громадян, що однією з головних цілей Ради Європи.

“Надмірні вимоги додаткових підтверджуючих документів, примушування людей подавати заявки на візи через незалежних постачальних послуг, у випадку співпраці з ними Посольств, необґрунтовані відмови у наданні віз – все це ознаки реальної дискримінації за національною ознакою”, - написано в документі.

“Політики також досить часто використовують візові питання в їхніх популістських спробах отримати більшу електоральну підтримку чи відволікти увагу людей від серйозних наявних проблем”, - продовжують автори документу.

У пропозиції з підготовки резолюції також нагадується, що візова політика залишається великою проблемою в Європі, незважаючи на схвалену в 1957 році Угоду про нормативно-правові акти, що керують рухом осіб між країнами-членами Ради Європи, згідно з якою в країнах Ради Європи мав бути введений безвізовий режим для короткотермінових подорожей терміном до 3 місяців. (Україна приєдналася до цієї угоди в 2008 році, однак на підставі статті 7-ї країни-члени Шенгенської зони заявили про те, що для громадян України зберігатимуться візи – УНІАН).