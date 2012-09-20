Депутат Європарламенту Хармс побоюється, що закон про наклеп обмежить свободу слова в Україні

13:54, 20 вересня 2012
Новини ЄС
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І створить проблеми у відносинах Україна-ЄС

Брюссель. 20 вересня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребекка Хармс (група “зелених”, Німеччина) вважає дуже важливим, щоб новий закон про криміналізацію наклепу не обмежив свободу слова в Україні.
Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.
“Особливо у світлі наступних виборів, дуже важливо, щоб закон про наклеп не обмежив невиправдано свободу слова, і не міг бути неправильно використаний правлячими партіями для примусу до мовчання та послаблення опозиційних сил”, - сказала депутат.
“Спостерігачі ОБСЄ та Європейського парламенту мають переконатися, щоб правильний баланс підтримувався, і щоб загроза серйозних юридичних наслідків у випадку наклепу не привела до само цензури, як політиків, так і засобів масової інформації”, - додала Р.Хармс.
Вона також зазначила, що у випадку схвалення закону в його нинішньому вигляді, це створить нові проблеми, в тому числі, у відносинах Україна-ЄС.
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада України у першому читанні схвалила закон, який передбачає посилення відповідальності за наклеп. Проект закону, зокрема, передбачає можливість ув’язнення на термін до трьох років.

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