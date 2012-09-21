Еттінгер та Бойко поговорили про реверс газу зі Словаччини

Брюссель. 21 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер і міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко обговорили можливість реверсного постачання газу зі Словаччини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам комісар ЄС після зустрічі з українським міністром.

«Ми говорили про реверсний потік з ринку Європейського Союзу, зокрема зі Словаччини в Україну», - сказав комісар.

Г.Еттінгер зазначив, що на сьогоднішній день Росія залишається для Євросоюзу найбільш важливим партнером у постачанні газу.

«Однак на нашому внутрішньому ринку, і про це каже наша енергетична політика, в наших інтересах диверсифікувати постачання газу, як в плані шляхів постачання, так і джерел постачання», - сказав Г.Еттінген. Він зазначив, що це сприятиме більшій солідарності та більшій конкуренції на внутрішньому ринку. Комісар також зазначив, що в ході розмови з українським міністром обговорювалися технічні кроки, які мають здійснити Україна і Словаччина для забезпечення можливості реверсного постачання газу. Комісар зауважив, що, за попередніми розрахунками, вся технічна робота може бути завершена до середини 2014 року.