Хорошковський: Стурбованість ЄС законом про прокуратуру викликана тим, що очікували більшого

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський пояснює стурбованість ЄС змінами до закону про прокуратуру очікуваннями більшого.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам перед зустріччю з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном Фюле.

“Стурбованість може бути пов'язана з тим, що очікували набагато більшого. І хотіли б бачити прокуратуру трохи в іншому світлі. Але на жаль, на поточний момент, ми отримали той законодавчий акт, який дозволяла політична ситуація”, - сказав В.Хорошковський.

“Моя позиція проста. Цей закон краще ніж той, який був, чи ні? Відповідь — безумовно кращий, тому що там передбачені певні обмеження прокуратури для втручання у бізнес-процеси, акти прокуратури не є підставою для дії, а тільки рішення суду, тобто прокуратура буде зобов'язана отримувати рішення суду для реалізації своїх документів, як і друга сторона процесу. В цьому зв'язку, думаю, що матиме сенс виписати всі перетворення, які дає новий закон про прокуратуру і таким чином трошки пояснити нашим колегам, що це все-таки крок в правильному напрямку”, - додав він.

Разом з тим, В.Хорошковський зазначив, що українська влада планує і далі працювати над вдосконаленням цього закону.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар С.Фюле висловили стурбованість підписанням Президентом України закону про внесення змін до законодавчих актів про діяльність прокуратури.

Представники ЄС, зокрема, зазначили, що схвалені парламентом та Президентом зміни не були досліджені експертами Венеціанської комісії Ради Європи.