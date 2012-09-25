Більшість жителів ЄС задоволені рівнем послуг залізничного транспорту

Варшава. 25 вересня. УНІАН. Більшість жителів Європейського Союзу, який об`єднує 27 держав, задоволені рівнем послуг залізничного транспорту в їхніх країнах, але водночас підтримують розвиток конкуренції у цій сфері для зниження цін і поліпшення сервісу.

Про це свідчить спеціальне, проведене на замовлення Європейської Комісії, опитування ”Eurobarometer. Rail Competition”, результати якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Залізничний транспорт позитивно оцінили 46% із близько 25 тисяч опитаних у рамках цього дослідження проти 36%, які дали негативні оцінки. Решті 18% європейців було важко оцінити послуги залізничного транспорту.

При цьому, ”дуже задоволених” рівнем залізничних послуг виявилося 6%, і ”дуже незадоволених” - 11%.

Найкраще серед опитаних громадян 25 країн ЄС - окрім Мальти і Кіпру - залізницю оцінюють жителі Фінляндії, Австрії і Данії (67-64% позитивних відгуків), тоді як найгірше національний залізничний транспорт оцінюють громадяни Болгарії, Румунії та Італії (18-27%).

Кількість негативних оцінок перевищила позитивні у 8 країнах: окрім вищезазначених, у Словенії, Словаччині, Греції, Польщі і Естонії.

Результати дослідження показали, що національними або регіональними поїздами користуються близько 55% жителів Євросоюзу проти 45%, які ніколи не їздили залізницею.

45% пасажирів залізничного транспорту користуються ним раз або кілька разів на рік, решта - кілька разів на тиждень або на місяць.

Головний аргумент, який, згідно з опитуванням, зможе переконати європейців пересісти з автомобілів і автобусів у поїзди, - це нижчі ціни на залізничні послуги.

71% опитаних заявили, що підтримують розвиток конкуренції на цьому ринку, яка має привести до зниження цін і підвищення якості послуг.

При цьому, за розвиток конкуренції найбільше виступають громадяни країн, які виставляють більш негативні оцінки національній залізниці.

Довідка УНІАН. Європейський Союз, заснований після Другої світової війни, сьогодні є найбільшим у світі політичним і економічним об`єднанням країн: сукупний номінальний ВВП об`єднання, за даними МВФ, у 2011 році становив 17,6 трильйони доларів, що дозволило йому зайняти 1-ше місце у світі.

У країнах ЄС проживають понад 0,5 млрд осіб із 7 млрд жителів Землі.