Кваснєвський та Кокс кажуть про важливість виборів в Україні для майбутнього

Брюссель. 2 жовтня. УНІАН. Представники Європарламенту Олександр Кваснєвський та Пет Кокс, які з червня цього року займалися моніторингом справ проти колишніх українських урядовців, наголошують на важливості чесних виборів для України та її відносин з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили сьогодні на брифінгу після засідання конференції Президентів Європарламенту, на якій була представлена проміжна доповідь обох представників Європарламенту.

“Це – реальний тест для України. Без вільних та чесних виборів немає шансів на продовження діалогу”, - наголосив О.Кваснєвський.

“Я згоден з оцінками О.Кваснєвського, що проведення виборів є виключно важливим”, - додав у свою чергу П.Кокс.

“Ми, звичайно, бачимо, що ув’язнення лідерів опозиції накинуло суттєву тінь на вибори”, - зазначив він.

Президент Європарламенту Мартін Шульц також зазначив, що у представників Європарламенту є багато запитань щодо наступних виборів. При цьому, він повідомив, що конференція президентів вирішила направити найближчим часом в Україну бюро делегації спостерігачів Європарламенту для здійснення попередньої оцінки ходу передвиборчої кампанії з тим, щоб краще підготувати роботу місії спостерігачів в день виборів.