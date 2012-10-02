Єврокомісія: Новини про закон про наклеп з Києва зняли нашу стурбованість

Брюссель. 2 жовтня. УНІАН. Європейська комісія заявляє, що новини з Києва про відмову подальшого схвалення закону про криміналізацію наклепу, зняли стурбованість.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив речник комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер Стано.

“Новини з Києва про рішення українського парламенту не продовжувати подальший розгляд проекту закону про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу з метою криміналізації наклепу, зняли нашу стурбованість щодо цього проекту закону”, - сказав він.

Разом з тим П.Стано зазначив, що Єврокомісія уважно стежить за цим питанням разом з експертами Ради Європи та ОБСЄ, а також з українськими журналістами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України відкликала проект закону, який передбачав відновлення кримінальної відповідальності за наклеп до 5 років обмеження волі.

За це рішення проголосували 349 депутатів парламенту.

Український парламент схвалив проект закону про криміналізацію наклепу 18 вересня, однак вирішив відмовитися від цього рішення після негативної реакції європейських та світових демократій.