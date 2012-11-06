Депутат Європарламенту Галер хоче допомгти Україні в демократизації

Брюссель. 6 листопада. УНІАН. Депутат Європарламенту Міхаель Галер (група народних партій, Німеччина) вважає, що ЄС має допомогти Україні у демократизації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні під час обговорення звіту місії спостерігачів Європарламенту за виборами в Україні на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Нам потрібно більше співробітництва для наближення їх до нас, для змушення їх змінюватися в цьому напрямку”, - сказав депутат.

Він наголосив, що в своїх оцінках ЄС в цілому, і Європарламент, зокрема, мають застосовувати такі самі стандарти, як і Рада Європи, і ОБСЄ. Водночас, за його словами, Європарламент має чітко продемонструвати Україні готовність допомогти у підготовці вже до наступних виборів.

“Ми маємо чітко продемонструвати, що на майбутнє ми хочемо більшого співробітництва в сфері демократії”, - сказав М.Галер.

“Ми не хочемо бачити олігархізації країни, ми хочемо бачити демократизацію”, - наголосив він.

Разом з тим, оцінюючи самі парламентські вибори, депутат зазначив, що навіть той факт, що ключові лідери опозиції – Юлія Тимошенко та Юрій Луценко – перебувають у в’язниці, зробив ці вибори нечесними і, навіть, частково, невільними.

Як повідомляв УНІАН, місія спостерігачів Європарламенту працювала в Україні з 26 по 29 жовтня. За два тижні Європарламент планує схвалити доповідь зі своєю оцінкою виборів .