ЄС засудив жорстокість в секторі Газа та Ізраїлі

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. ЄС засудив насильство в секторі Газа, і хоче негайного припинення вогню.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

“Європейський Союз висловлює велику стурбованість ситуацією в секторі Газа та Ізраїлі, і висловлює глибокий жаль втратою життів цивільних осіб з обох боків”, - написано у документі.

“Всі напади мають припинитися негайно, оскільки вони викликають невиправдані страждання невинних громадян”, - наголосили міністри.

У документі висловлюється підтримка зусиллям Єгипту та інших гравців з посередництва для припинення вогню.

“Європейський Союз жорстко засуджує ракетні напади на Ізраїль з сектору Газа, які Хамас та інші озброєні групи мають негайно припинити... Ізраїль має право захищати своє населення від такого роду нападів, роблячи це він має діяти пропорційно та забезпечувати захист цивільних у будь-яких час”, - написано у висновках.

У документі також висловлюється переконання у необхідності пошуку “двох державного” вирішення конфлікту для забезпечення миру та безпеки в регіоні.