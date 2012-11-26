Єврокомісія побачила певний прогрес у візовій взаємності з третіми країнами

Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Європейська комісія відзначає певний прогрес у досягненні взаємності у візовій політиці з третіми країнами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить оприлюднена сьогодні сьома доповідь про дотримання взаємності у візовій політиці третіми країнами.

У документі, зокрема, зазначається, що з моменту виходу останньої доповіді у листопаді 2010 року, вдалося забезпечити безвізові поїздки усіх громадян Європи до Бразилії після набуття чинності з 1 жовтня цього року угоди про скасування віз для короткотривалих поїздок.

Крім того, влада Японії вирішила продовжити до 31 грудня цього року тимчасовий безвізовий режим для громадян Румунії.

У доповіді також зазначається, що повної взаємності вдалося добитися у відносинах з Брунеєм, Ісландією, Норвегією та Швейцарією.

Разом з тим, у доповіді зазначається, що поки так і не вдалося розв’язати питання у відносинах зі США та Канадою. Так, США зберігають візові вимоги для громадян Болгарії, Кіпру, Румунії та Польщі, а Канада – для громадян Чехії, Болгарії та Румунії.

У зв’язку з цим Комісія зазначила, що чинний “механізм взаємності”, який дає можливість ініціювати певні дії для досягнення взаємності у візовій політиці з третіми країнами, довів свою ефективність. При цьому, Комісія вважає, що цей механізм має бути удосконаленим з тим, щоб рішення можна було приймати швидше. Зараз відповідні пропозиції Єврокомісії перебувають на розгляді в Європарламенті та Раді ЄС.

“Ми маємо забезпечити, щоб принцип візової взаємності повністю дотримувався”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом.