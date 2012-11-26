Ештон закликає Тбілісі не забувати європейських цінностей

Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон нагадала лідерам Грузії про необхідність дотримуватися демократичних принципів.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі К.Ештон, про це вона заявила сьогодні за підсумками свого одноденного візиту до Тбілісі.

“Я підкреслила, що Європейський Союз закликає всі сторони грузинських політиків дотримувати європейських цінностей демократії, свободи та верховенства права. Не повинно бути ні вибіркового правосуддя, ні помсти політичним супротивникам”, - заявила К.Ештон.

“Розслідування попередніх помилок мають бути і мають виглядати, як неупереджені, прозорі та проведені відповідно належному процесу”, - додала Верховний представник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні К.Ештон здійснила одноденний візит до Тбілісі, де, зокрема, провела зустрічі з Президентом Михайлом Саакашвілі та прем’єр-міністром Бідзіною Іванішвілі.

За підсумками парламентських виборів, що відбулися в Грузії 1 жовтня, опозиційний блок “Грузинська мрія” отримав перемогу і право сформувати уряд. Партія М.Саакашвілі зараз перебуває в опозиції.