В Брюсселі обговорили підготовку до саміту ”Східного партнерства”

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. 4 грудня в Брюсселі відбулося засідання старших посадових осіб “Східного партнерства” за участі Комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у представництві України при ЄС.

Згідно з повідомленням, українську делегацію очолював Директор Департаменту Європейського Союзу МЗС України Всеволод Ченцов.

“Українська сторона наголосила на важливості якнайшвидшого підписання та започаткування імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, а також закликала країни-учасниці “Східного партнерства” та ЄС завчасно розпочати підготовку до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року з тим, щоб забезпечити його результативність”, - написано у повідомленні.

У представництві України при ЄС також зазначили, що під час дискусії наголошувалося на важливості надання європейської перспективи окремим країнам-членам “Східного партнерства”, а також на необхідності передбачити достатні фінансові ресурси у бюджеті ЄС на 2014-2020 роки на реалізацію ініціатив у рамках “Східного партнерства”.

У рамках тематичних сесій обговорювалася проблематика бізнес-клімату, торгівлі та інвестицій, а також свободи пересування та міжлюдських контактів.