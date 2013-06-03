У Росії обіцяють передати Польщі фрагмети Ту-154, що розбився під Смоленськом

Київ. 3 червня. УНІАН. Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко запевнила, що фрагменти польського президентського Ту-154, що розбився під Смоленськом, будуть передані польській стороні після закінчення розслідування.

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Як тільки-но закінчаться слідчі дії, буде винесене процесуальне рішення, безумовно, фрагменти літака відразу буде повернуто польській стороні. Ця тема настільки делікатна і чутлива, що слідство ведеться з величезною увагою, щоб ні у кого потім не було ніяких питань щодо якості слідчих дій», - сказала вона.

За словами Матвієнко, сьогодні вже ведуться технічні переговори щодо порядку повернення до Польщі фрагментів літака.

Маршал сенату Польщі Богдан Борусевич зі свого боку відзначив, що Варшава чекає якомога більш швидкого повернення фрагментів, ”оскільки польська прокуратура не в змозі завершити без них слідство”.

”Принципове рішення про спорудження пам`ятника на місці трагедії було ухвалене керівництвом наших держав. Зараз у рамках робочої групи йде узгодження самого проекту, оскільки проект виконаний дуже великий, і він не може розташуватися на території, оскільки там приватні землі та землі Міноборони. Зараз йдуть технічні консультації, як зробити цей проект прийнятним для цього місця, як його побудувати, - сказала Матвієнко. - Я сподіваюся, що це питання буде вирішено без затягування, але треба остаточно узгодити параметри, розмір, напис, все, що стосується власне зовнішнього вигляду пам`ятника”.

Довідка УНІАН. Делегація польських високопоставлених осіб на чолі з Президентом Лехом Качинським 10 квітня 2010 року летіла на заходи, приурочені 70-м роковинам Катинської трагедії, яка вважається однією з найбільш трагічних сторінок в історії Польщі.

Президентський літак впав при посадці в умовах туману в аеропорту російського міста Смоленськ.

Міждержавна авіаційна комісія, контрольована російською владою, назвала причиною трагедії помилки пілотів, які нібито під тиском високопоставлених осіб на борту намагалися посадити літак ” за будь-яку ціну”, тому що Президент спізнювався на заходи в Катині.

В офіційному польському звіті головною причиною катастрофи також названі помилки пілотів, через які вони опинилися дуже низько над землею, де зачепили крилом дерево, внаслідок чого літак впав на землю. Але водночас у звіті наголошується на співвідповідальності російських диспетчерів, які, зокрема, подавали пілотам неправильні дані про місцезнаходження літака.

Проте, група депутатів найбільшої опозиційної партії ”Право і справедливість” (PIS) в обнародуваному у вересні 2012 року звіті заявила про спеціально організоване вбивство делегації польських високопоставлених осіб, відзначивши, що літак впав у результаті ”двох вибухів”: одним з них, за їхньою версією, була відламана частина крила, а другим – було знищено повністю весь літак.

10 квітня 2013 року лідер PIS Ярослав Качинський закликав співвітчизників боротися за те, щоб дізнатися дійсні причини Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя 96 поляків на чолі з Президентом і його рідним братом-близнюком Лехом Качинським. ”Праві ті, хто говорить, що якщо погодимося з тим, що робиться навколо Смоленську, то з Польщею можна буде зробити що-небудь”, - сказав Качинський.