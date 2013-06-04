ЄС не підпише угоду з Україною без виконання умов до вересня

Варшава. 4 червня. УНІАН. Європейський Союз не зможе підписати вже узгоджену Угоду про асоціацію з Україною у листопаді цього року, якщо українська влада до кінця літа не виконає висунутих для цього умов.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Вашингтоні, повідомляє польське інформаційне агентство РАР.

”Він пояснив, що процедури Європейського Союзу є довготривалими, тому якщо Україна досягне прогресу в останній момент, напередодні саміту («Східного партнерства», на якому заплановане підписання документу, - УНІАН), то європейські інституції не встигнуть зробити відповідну оцінку”, - зазначає РАР.

Сікорський назвав ”історичним” момент, в якому зараз знаходиться Україна, нагадавши, що українська влада вже погодила текст Угоди про асоціацію з ЄС.

Він нагадав, що серед умов, які повинна виконати Україну, - забезпечення верховенства права та припинення практик вибіркового правосуддя.

Глава МЗС Польщі наголосив, що польська влада багато робить для України, зазначивши, що ”однак є межі”.

Він підкреслив, що Україна повинна виконати свою частину завдання.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Європейська комісія ухвалила проект рішення Ради Європейського Союзу про підписання Угоди про асоціацію з Україною. Проте підписання відбудеться лише за умови створення Києвом необхідних політичних передумов.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію і глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновок щодо України, в якому висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії і відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ.