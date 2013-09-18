Лутковська в ЄС говорила про дискримінацію

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Уповноважения Верховної Ради Україїни з прав людини Валерія Лутковська обговорила з Генеральним директором Генерального директорату “Внутрішні справи” Єврокомісії Стефано Монсервізі можливість створення в Україні механізму протидії дискримінації в трудових відносинах без внесення змін до антидискримінаційного закону.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила журналістам сьогодні.

«Мною було запропоновано інший шлях... Створити механізм реалізації і преедати його Уповноваженому без включення в законопроект відповідних спірних положень, які викликають несприйняття його у суспільстві, а після створення такого механізму, після того, як це стане нашим завданням, ми спробуємо реалізувати ті положення, які є в чинному законі, відповідно до європейського законодавства на території України, і ми спробуємо максимально роз'яснити громадянам Україїни право кожного на рівні можливості при реалізації конституційних прав», - сказала Уповноважений.

Вона зазначила, що такий механізм може бути створений шляхом внесення змін до закону про Омбудсмена в Україні.

За словами В.Лутковської, механізм має передбачати можливість участі Омбудсмена у судових процесах з питань дискримінації в трудових відносинах за будь-якоб ознакою (вік, стать, етнічне походження, сексуальна орієнтація тощо), а також розширити повноваження Омбудсмена на сферу трудових відносин у приватному секторі.

“Той механізм, який передбачений чинним законом, він неефективний, щоб захистити конкретну людину (від дискримінації — УНІАН)”, - сказала В.Лутковська.

За її словами, запропонвоаний нею механізм має також передбачати можливість попереднього звернення людини, що вважає себе дискримінованою у трудових відносинах за будь-якою ознакою, до офісу Омбудсмена, який мав би відкривати провадження, допомагати у зборі фактів дискримінації, а також намагатися врегулювати ситуацію з роботодавцем, а у випадку неможливості — представляти інтереси особи, що зазнала дискримінації, в суді.

В.Лутковська особливо наголосила на тому, що на сьогодні українське суспільство не готове для схвалення законопроекту про заборону дискримінації на основі сексуальної орієнтації, і, водночас, висловила сподівання в тому, що запропонований нею механізм допоможе в реалізації дієвого захисту українців від дискримінації.

Уповноважений також зазначила, що в ході зустрічі отримала позицію Європейської комісії, і планує за час, що залишився до Вільнюського саміту, напрацювати компромісний варіант вирішення проблеми. Який би влаштував і українську, і європейську сторону, і дав би можливість перейти до другої фази реалізації Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, заборона дискримінацї в трудових відносинах на будь-яких підставах є однією з вимог ЄС в рамках реалізації Плану дій з лібералізації візового режиму. Український парламент поки не зміг внести зміни до законодавства щодо заборони дискримінації, які б забороняли дискримінацію в трудових відносинах на базі сексуальної орієнтації.