Українська родина налагодила виробництво пальто, які продаються навіть у Європі (відео)

Першу продукцію власного сімейного бізнесу відвозили на власній машині на Троєщину, тепер же виробництво сягає 13-15 тисяч пальто на сезон, а компанія вже представлена у 19 містах України і товар активно просувається у Європу.

«Купляли чужі пальта, їх повністю розкривали і дивились, як люди зсередини все це роблять», – ділиться своїм досвідом творець вітчизняного одягу європейської якості Валерій Коломієць, засновник ТМ «Вівалон».

Клієнтів, за словами Валерія, шукали самі. «Сідали в машину і їздили по ринкам України», – розповідає підприємець.

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Першим було замовлення з Троєщинського ринку у вигляді 50 одиниць товару. Пальто реалізовувались швидко і справи пішли вгору. Зараз є торговельні точки у 19 містах України і у Вільнюсі.

Найприємніше для підприємця бачити дівчат у Європі, одягнених у його товар.

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«Ми самі їздимо до Італії закуповуємо тканину, самі їздимо по складах. І якось ми приїхали на один склад від фабрики, на якій робить деякі свої тканини Армані», – розповідає співвласниця компанії Катерина Коломієць. За її словами, тоді їм вдалося взяти тканину, призначену для нової колекції Армані.

Катерина каже, що вони мають у своєму розпорядженні багато брендових тканин, які у виробництві поєднуються зі звичайними тканинами.

Після відкриття торгової точки у Вільнюсі українські підприємці мають наміри вийти на нові ринки Європи.