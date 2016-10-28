Міністр інфраструктури закликав французів інвестувати в Україну

Україна закликає французький бізнес активно інвестувати в проекти розвитку українських портів, річкового транспорту, а також створення продукції залізничного призначення та залізничної інфраструктури.

Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході роботи українсько-французького ділового форуму в Парижі.

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"Нам також важливий голос бізнесу в сфері авіації, - сказав міністр. - Він має сказати Брюсселю, що між Україною і Європою - УНІАН) потрібен Ореп Sky - УНІАН)".

При цьому Омелян підкреслив, що загалом Україна може запропонувати багато проектів, де необхідні інвестиції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 жовтня, в Парижі проходить українсько-французький діловий форум. Франція - шостий торговий партнер України серед країн ЄС. За 8 місяців поточного року товарообіг між двома країнами склав 1,2 мільярда доларів. Основними статтями українського експорту до Франції є продукція агросектору та легкої промисловості.