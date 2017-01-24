Україна нарощує експорт масла, меду та макаронів до Німеччини

Українські підприємства нарощують експортні поставки продуктів харчування на ринок Німеччини, зокрема, меду, макаронних виробів і соняшникової олії, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

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«Для України Німеччина є високомаржинальним преміум-ринком, не просто для збуту сировинної продукції, а продукції, готової до вживання. Приміром, третина меду, що експортується з України вивозиться до Німеччини. Також активно нарощуються поставки вже готових продуктів споживання: макаронних виробів і соняшникової олії», - наводяться в повідомленні слова генерального директора УКАБ Тараса Висоцького.

За даними прес-служби, Німеччина є важливим постачальником техніки в Україну і входить до топ-3 імпортерів засобів захисту рослин і насіння на вітчизняний ринок. Згідно з повідомленням, у 2016 році порівняно з 2015 поставки німецького насіння кукурудзи на український ринок зросли в 20 разів, насіннєвої пшениці – на 20%.

В УКАБ додали, що в 2016 році українські підприємства експортували до Німеччини вітчизняної аграрної продукції на понад 215 млн дол., а імпортували - на 330 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий заявив, що Україна має намір активізувати економічне співробітництво з Німеччиною в питаннях біоенергетики, забезпечення європейських стандартів якості та безпеки продуктів харчування і використання інноваційних технологій в агросекторі. Крім того, Україна має намір перейняти досвід Німеччини у розробці стратегії реформування системи професійної освіти та підвищення кваліфікації, а також розвитку профільних асоціацій в аграрній сфері.

За даними Мінагропроду, Україна в 2016 році експортувала до Німеччини насіння олійних культур (57,6 млн дол.), зернові (40,8 млн дол.), натуральний мед (28,9 млн. дол.), м'ясо і субпродукти (17,4 млн дол.) та ін.

Основними статтями імпорту є різні інші харчові продукти (74,7 млн дол.), тютюн і вироби з нього (30,4 млн дол.), ефірні олії (24,7 млн дол.), какао-боби і шоколад (24,2 млн дол.), спирт (21,4 млн дол.), м'ясо і субпродукти (18,1 млн дол.) та ін.