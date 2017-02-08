В умовах пташиного грипу: між Україною і ЄС офіційно введений принцип регіональних обмежень

Офіційно набуло чинності рішення Європейської комісії про встановлення взаємних регіональних обмежень між Україною та ЄС під час торгівлі птицею з територій, на яких були зафіксовані спалахи гострого вірусного захворювання - пташиного грипу.

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Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, відповідне рішення було опубліковано в Офіційному віснику ЄС.

«В Офіційному віснику Європейського Союзу від 4 лютого 2017 опубліковано рішення про взаємне застосуванні між Україною та Європейським Союзом принципу регіоналізації щодо високопатогенного грипу птиці», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що ЄС відновив припинений у грудні минулого року імпорт української птиці та яєць з територій, на яких не був зафіксований грип, ще 30 січня. Згідно з даними Мінагропроду, збитки вітчизняних виробників від припинення експорту цієї продукції становили близько 5 млн євро в місяць.

«Поки діяла заборона, поширена на всю Україну, українські виробники зазнали збитків - близько 3 тис. тонн м'яса домашньої птиці в місяць, що в грошовому вираженні становило приблизно 5 млн євро в місяць. Відтепер експорт відновлено з областей, де спалахи пташиного грипу не зафіксовані», - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

Як повідомляв УНІАН, перші спалахи пташиного грипу в Україні в 2016 році ветеринари зафіксували 30 листопада в Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу в нашій країні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

У відповідь на це 6 грудня 2016 року Європейський Союз заборонив імпорт українського м'яса птиці.

На початку січня 2017 року нові спалахи захворювання були виявлені в Чернівецькій та Одеській областях. Внаслідок цього Білорусь і Гонконг також ввели обмеження на імпорт пташиного м'яса і яєць з цих областей.

Пташиний грип – гостра вірусна інфекція птахів, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу сприйнятливі як домашні, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки відповідне захворювання виявлено на будь-якій території, відомства встановлюють обмеження на експорт птиці з цієї країни і вживають відповідних заходів щодо ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значної економічної шкоди як державі, так і виробникам.