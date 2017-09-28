Україна і ЄС проведуть засідання торгового комітету асоціації для покращення умов торгівлі

Україна і Європейський Союз 28-29 вересня проведуть у Брюсселі (Бельгія) засідання торгового Комітету асоціації Україна-ЄС, у рамках якого обговорять увесь спектр питань, пов'язаних із кроками щодо збільшення торгівлі.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні й завтра з партнерами з Єврокомісії проводимо Друге засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, обговорюємо весь спектр питань, що стоять на порядку денному торговельних відносин між Україною та ЄС», - повідомила Микольська.

За словами торгпреда, українська сторона працюватиме над відкриттям додаткових можливостей для експортерів.

«Українські виробники ще багато чого можуть запропонувати на європейському ринку. А ми, в свою чергу, працюватимемо над відкриттям додаткових можливостей вільної торгівлі з ЄС», - підкреслила Микольська.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-липні 2017 року збільшила експорт до Європейського Союзу на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 9,5 млрд дол.

Раніше в Мінекономрозвитку заявили про намір почати переговори про поглиблення вільної торгівлі з ЄС, що включає перегляд Угоди про асоціацію.