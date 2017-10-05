ЄБРР надасть найбільшому метпідприємство України 350 мільйонів євро кредиту

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) прийняв рішення надати найбільшого металургійного підприємства України - комбінату "Арселорміттал Кривий Ріг" довгостроковий кредит на суму до 350 мільйонів євро для фінансування інвестиційної програми підприємства, повідомляє прес-служба "Арселорміттал Кривий Ріг".

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"350 мільйонів євро, додатково до власних значним інвестиціям, "Арселорміттал Кривий Ріг" направить на ️модернізацію виробництва, заміну застарілого обладнання з метою покращення екологічної ситуації в Кривому Розі та Дніпропетровській області", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що фінансування буде спрямовано на підтримку інвестиційної програми "Арселорміттал Кривий Ріг", загальний розмір якої становить 1,1 мільярда доларів. Кошти кредиту повинні підвищити конкурентоспроможність, енергоефективність та екологічні показники підприємства.

Позичальником виступає холдингова компанія ArcelorMittal Sa (Люксембург) – найбільша світова інтегрована гірничо-металургійна компанія, яка потім надасть позику "Арселорміттал Кривий Ріг", в якому їй належить 95,13% акцій.

ЄБРР має намір виділити кредит у розмірі 200 мільйонів євро, а решта близько 150 мільйонів євро будуть синдицировані з іншими комерційними кредиторами.

Як повідомляв УНІАН, "Арселорміттал Кривий Ріг" в 2016 році збільшив чистий прибуток майже в 2 рази - до 2,7 мільярда гривень. Чистий дохід від реалізації продукції комбінату становить 52,96 мільярда гривень, сума капітальних інвестицій – 4,75 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат "Арселорміттал Кривий Ріг", що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 мільйонів тонн прокату, близько 7 мільйонів тонн сталі і понад 6,7 мільйонів тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.