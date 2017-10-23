Україна може встановити рекорд з експорту агропродукції до ЄС - експерти

Українські підприємства поточного року можуть експортувати до країн Європейського Союзу рекордний обсяг сільськогосподарської продукції, який перевищує показники докризових 2012 і 2013 років в 5 мільярдів доларів, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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"У 2017 році обсяги експорту української сільськогосподарської та харчової продукції до ЄС можуть перевищити рекордні показники експорту агропродовольствия в цей регіон докризових 2012 і 2013 років у 5 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за дев'ять місяців 2017 року вітчизняні експортери поставили до ЄС аграрної продукції на 4,2 мільярда доларів, що відповідає показнику за весь 2016 рік. При цьому Україна за звітний період збільшила імпорт сільгосппродукції з ЄС на 11,4% - до 1,58 мільярда доларів.

Так, згідно з повідомленням, у січні-вересні поточного року оборот торгівлі сільгосппродукцією між Україною та ЄС становить 5,8 мільярда доларів, що на 31,2% перевищує показник за аналогічний період минулого року. При цьому позитивне для нашої держави сальдо становить 2,6 мільярда доларів.

У повідомленні наголошується, що найбільшими торговими партнерами для України в ЄС залишаються Нідерланди, Польща, Іспанія, Італія, Німеччина і Франція. Їх сукупна частка в обороті становить близько 75%.

Основними українськими експортними товарами в ЄС є зернові та олійні культури, а також соняшникову олію та макуху.

У свою чергу, за даними прес-служби, Україна імпортує з ЄС зернові культури, насіння олійних, какао-боби, шоколад, різні продукти харчування, спирт і алкогольні напої, відходи переробної промисловості та тютюнові вироби.

Прес-служба нагадала, що українські експортери вже повністю вичерпали квоти на безмитне ввезення в країни ЄС меду, пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, ячмінної крупи, муки, цукру, оброблених томатів, яблучного та виноградного соків.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські сільгоспвиробники в минулому році поставили на ринки Європейського Союзу аграрну продукцію на суму 4,242 мільярда доларів, що на 1,6% більше, ніж роком раніше. Таким чином, ринок ЄС в 2016 році зайняв 27,5% в загальній структурі аграрного експорту. Разом з тим, частка країн Азії становила 45,9% (7,099 мільярда доларів), Африки – 15,7% (2,424 мільярда доларів), СНД – 7,7% (1,185 мільярда доларів) і США – 0,3% (44,9 мільйона доларів).

Додаткові торговельні преференції Європейського Союзу для України, остаточно затверджені Європейським парламентом 13 вересня набрали чинності 1 жовтня, за винятком лібералізації експорту ячменю, пшениці і кукурудзи - ці преференції набудуть чинності 1 січня.

Згідно з досягнутими домовленостями, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як це пропонувалося раніше Єврокомісією. Сечовина пропозицій виключена. Зокрема, встановлено такі річні квоти: для меду - 2,5 тисячі тонн, томатів, оброблених - 3 тисячі тонн, пшениці - 65 тисяч тонн, кукурудзи - 625 тисяч тонн, ячменю - 325 тисяч тонн. Преференції будуть введені на строк до трьох років як доповнення до Угоди про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі.