Порошенко у Брюсселі: Україна розраховує на "чотири союзи" з ЄС

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна розраховує на асоціацію з Шенгенською зоною, приєднання до енергетичного, митного союзів та цифрового ринку з Євросоюзом.

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Як повідомляє прес-служба голови Української держави, про це Порошенко сказав під час виступу на пленарній сесії саміту "Східного партнерства" у Брюсселі.

"Давайте не розглядати "Східне партнерство" як спосіб запобігти прагненню країн регіону до перспективи членства в ЄС. Допоки ЄС є еталоном успіху, країни хотітимуть стати його частиною", - заявив президент.

За словами Порошенка, Євросоюз має захищати себе від тих, хто кидає йому виклик.

Він переконаний, що кожна країна "Східного партнерства" бачить співпрацю з ЄС по-своєму.

"Україна розраховує, насамперед, на так звані "чотири союзи": Енергетичний союз; Цифровий єдиний ринок; Митний союз та асоціація з Шенгенською зоною. Ми хочемо більше Європи в Україні. Ці чотири напрями видаються нам вірним шляхом на цьому етапі. Ми прагнемо дивитися за горизонт сьогодення. Не тому що ми хочемо винагороду авансом, а тому що українці заслуговують на мету", - заявив Порошенко.

За його словами, ніхто не сплачує більшу ціну за зближення з Євросоюзом, ніж Україна.

"Тож давайте дивитися в майбутнє сміливо, без остраху. Давайте будувати наше партнерство на основі розумної диференціації, а не жорсткої однаковості, спільних цінностей, а не короткозорої технократії, сміливих амбіцій, а не незграбних виправдань», - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, в Брюсселі розпочав роботу п'ятий саміт «Східного партнерства» на рівні голів держав і урядів.