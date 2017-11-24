У ЄС заявили, що макрофінансова допомога для України залежатиме від реформ

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголошує, що збереження макрофінансової допомоги для України залежатиме від процесу втілення реформ в країні.

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Про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі після завершення п'ятого саміту "Східного партнерства".

"Ми будемо співпрацювати з Україною у майбутньому з точки зору макрофінансової підтримки за умови, що Україна дотримуватиметься певних умов, на які вона погодилася", - сказав Юнкер.

"Стабільність також означає довіру і чесність. Необхідні реформи необхідно запровадити з метою зміцнення ефективності управління та для боротьби з корупцією. Інколи це недооцінюється. Нам необхідно забезпечити належне функціонування державних органів та судової системи", - заявив Юнкер.

За його словами, якщо реформа у сфері боротьбі з корупцією та судова система впроваджуватимуться, це зміцнить довіру інвесторів у всьому регіоні.

Також Юнкер відзначив зростання товарообігу між Україною та Євросоюзом у 2017 році.

"Дякуючи історичній поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі з Україною, експорт та імпорт між Україною і ЄС збільшився на 27% у період січня-серпня цього року", - сказав Юнкер.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним з найбільших кредиторів та донорів України, заявив про готовність надати фінансову допомогу загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд євро - кредити, 1,4 млрд євро - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро.

У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 600 млн євро.

Однак виділення наступних кредитних траншів було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримувала.

Умову Євросоюзу про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги було озвучено в другій половині 2016 року. На думку європейської сторони, прагнення української влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісу і продажем деревини, не увінчалося успіхом. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольоване вивезення деревини триває, але держава не отримує від цього жодних прямих доходів. Більш того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що має серйозні екологічні наслідки для України.

У зв'язку з цим у ЄС пропонували скасувати заборону на експорт деревини як таку, що не виконала своєї прямої функції, запровадити ефективний контроль за продажем деревини, а також виробити стратегію відновлення лісів. При цьому в Представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.

На початку лютого 2017 року гЮнкер повідомив, що ЄС виділить Україні 600 млн євро і без прийняття закону про зняття експортної заборони - досить зареєструвати законопроект у парламенті.

У квітні 2017 року Євросоюз надав Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Днями голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв’ю "Європейській правді" сказав, що Україна втратить можливість отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу у 600 млн євро, якщо найближчим часом не виконає низку вимог.

Мінгареллі пояснив, що лишилися чотири вимоги, які Україна не виконала: зняття заборони на експорт лісу-кругляка, запуск автоматичної перевірки е-декларацій, закон про кредитний реєстр НБУ і перевірка інформації про бенефіціарних власників компаній.

Він наголосив, що для виконання цих умов існує крайній термін "і він спливає у найближчі кілька днів".